Révész Bulcsú két győztes meccs után kikapott a harmadik körben

A sznúkeres Révész Bulcsú két győztes meccs után vasárnap kikapott a sportág első szaúdi pontszerző versenyének selejtezőjében.

A 111. helyen rangsorolt junior világbajnok magyar játékos az első körben az amatőr státuszú ukrán Julian Bojkót verte 4-2-re, majd a második fordulóban meglepetést okozva 4-3-ra felülmúlta az 54. helyen kiemelt angol Mark Davist is.

🇸🇦 BACK-TO-BACK WINS FOR BULCSÚ RÉVÉSZ 👊

The WSF Junior champion is into round three of the Saudi Arabia Snooker Masters!

He beat Iulian Boiko and Mark Davis to set up a tie against Jordan Brown at 18:00 BST today.

— World Snooker Federation (@WorldSnookerFed) September 1, 2024