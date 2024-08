Révész Bulcsú két frémet nyert Ronnie O’Sullivan ellen

A junior világbajnok Révész Bulcsú két frémet nyert a korábbi világelső, hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan ellen a kínai Hszianban zajló sznúker Grand Prix-n.

𝗥𝗢𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗢𝗩𝗘𝗥𝗖𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗦𝗭 🚀

Ronnie O’Sullivan safely sees off Hungarian teenager Bulcsu Revesz 5-2 with high breaks of 78, 82, 57 and 65 for a place in the Last 32!#XianGrandPrix pic.twitter.com/aWha9QEf3Q

— Live Snooker (@Livesnooker) August 20, 2024