A részeg énekesnő Király Linda és Fergie örökségét vitte tovább

A country sztár soha nem hallott verzióban, ittas állapotban adta elő az MLB éves Home Run Derby-jén az Amerikai Egyesült Államok himnuszát.

Az énekesnő a katasztrofális előadás után hivatalos közösségi oldalain tudatta rajongóival, hogy a napokban bejelentkezik egy elvonókúrára.

„Bejelentkezem egy elvonóra, hogy megkapjam a szükséges segítséget. Tegnap nem én álltam a színpadon. Elnézést kérek az MLB-től (Észak-Amerika profi baseball bajnoksága – a szerk.), a szurkolóktól, és az országomtól az előadásom miatt. Majd mesélek a rehabról, azt hallottam, jó móka. Csók mindenkinek, Ingrid” – írta az énekesnő.

Sokak szerint ez volt a „The Star-Spangled Banner”, vagyis az USA himnuszának a legrosszabb verziója, amit valaha hallottak.

Andress ahogy mikrofont ragadott borzasztó hamisan énekelt, és az előadás végéig sem sikerült helyükre raknia a hangokat. Eleinte fülproblémákra gyanakodtak, de a tapasztalt és elismert énekes posztja mindent megmagyaráz.

Végszóra pedig íme az amerikai himnusz, valószínűleg megismételhetetlen verzióban:

The national anthem sung by Ingrid Andress prior to the Home Run Derby 🎤pic.twitter.com/M0lhexxzWE

— The Sporting News (@sportingnews) July 16, 2024