Rendőrsztrájk miatt nem tudják megrendezni hétvégén a holland csúcsrangadót

A rendőrségi sztrájk miatt a rotterdami önkormányzat lemondta a vasárnapi holland futballbajnoki csúcsrangadót, amelyet a címvédő helyi Feyenoord vívott volna az amszterdami vendégcsapattal, az Ajax-szal.

„A játékosok, de a lakosság biztonsága sem garantálható kellőképpen a rendőrség igénybevétele nélkül” – indokolta a döntést Ahmed Aboutaleb polgármester.

A holland rendőrszakszervezet kedden jelentette be, hogy nem vállalja a mérkőzés biztosítását, ezzel a lépéssel is azt kívánván elérni, hogy kikényszerítse a kormánnyal folytatott tárgyalásokon a megállapodást a korengedményes nyugdíjazás jelenleginél jobb feltételeiről.

A Holland Labdarúgó Szövetség közleményben fejezte ki nemtetszését, leszögezve: „A futballt a rendőrszakszervezetek gyakran használták kampányra az évek során. Ha akciói folytatódnak, a mérkőzéseket későbbre kell átütemezni, ám az erre rendelkezésre álló időpontok száma nagyon korlátozott.”

