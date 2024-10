„Remélem, pár éven át még mi csodálhatjuk!”

A Liverpool csapatának legendája, Steven Gerrard nagyon bízik abban, hogy szeretett klubjának vezetői hosszabbítanak Mo Salah-val.

A napokban érkezett a hír Liverpool Vörös feléből, hogy Mohamed Salah milyen feltételek mellett volna hajlandó szerződést hosszabbítani.

Most a klub modernkori történetének legnagyobb legendája, Steven Gerrard nyilatkozott az egyiptomiról, méghozzá a The Redmen Tv-nek.

„A játék megszállottja. Ez már a külalakján is látszik, bombaformában van. no és a napi rutinja is árulkodó. követem minden közösségi platformon, és persze beszélek a stábtagokkal is.”

Nem volt rest elárulni azt sem a klubbal többek között BL-t is nyerő középpályás, hogy ki a legfőbb hírforrása.

„John Achterberget sokszor kérdezem, hogy a mindennapjait miként menedzseli Salah. És mindig ugyanaz a válasz: megszállottja annak, hogy a legjobb legyen, hogy rekordokat döntsön meg, hogy legendaként emlékezzenek rá.”

„Ilyen vágyak mellett nem meglepő a professzionalizmusa, és azt hiszem, el is éri majd céljait. Egyike azon játékosoknak, akiket majd akkor kezdünk el igazán értékelni, amikor már nem lesz itt.”

A nagyon pozitív vélemény mellé egy, a vezetőségnek megfogalmazott „titkos” üzenet is elfért.

„Remélem, néhány szezonon át Vörösben csodálhatjuk még Mo Salah-t. Én hiszem, hogy van még benne jópár extraklasszis idény, mert tip-top fizikai állapotban van és kőprofi. Remélem a hátralevő jó éveiből a Pool tud profitálni.”

Az egyiptomi megtartását segítheti, hogy a piac nem kapkod a 33 éves játékosok után. S jelenleg az egyetlen valós opció számára a Szaúdi Pro Liga lehet. Ami fizetés terén lehet kecsegtető, szakmailag talán már kevésbé.