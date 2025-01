Remek debütálás – kapott gól nélküli meccsen mutatkozott be a magyar kapus

Tóth Balázs először védett tétmérkőzésen a Blackburn első csapatában. A vendégek 1-0-ra verték a Middlesbrough-t az FA-kupa harmadik körében.

🔢 Team news…

5⃣ changes

🇭🇺 A debut in goal for Balázs Tóth

✅ John Buckley, Andi Weimann, Joe Rankin-Costello & Harry Leonard start

🤒 Amario Cozier-Duberry & Ryan Hedges miss out.

🌹 George Pratt & Isaac Dunn in the matchday squad for the first time#MIDvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/nSRIGcW1Zi

— Blackburn Rovers (@Rovers) January 11, 2025