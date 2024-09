Rekordigazolás az Üllői úton: nyolcmillió eurót érő, gólkirály brazil támadó érkezett

A Transfermarkt becslése alapján rögtön az OTP Bank Liga legértékesebb futballistája lett.

A Ferencvárosi TC szerződtette Matheus Saldanhát a szerb FK Partizantól, magyar sajtóhírek szerint nagyjából hárommillió euró fejében. A 25 esztendős brazil csatár a Santosban kezdte pályafutását, majd 2016-ban került az Audax együtteséhez, innen csatlakozott a Bahia ifjúsági csapatához. 2020-ban mutatkozott be a felnőttek között hazájában, első két évében 29 mérkőzésen három találatot jegyzett.

2021-ben légiósnak állt, előbb Japánban, majd Kínában is kipróbálta magát, 2023-ban pedig Azerbajdzsánba igazolt, ott a Neftcsi Baku együttesében 17 meccsen 5-ször vettek be az ellenfelek kapuját. Ezt követően szerződtette őt az FK Partizan, melyben rögtön góllal mutatkozott be a Topolya elleni 3-3-as döntetlen során. A 185 centiméter magas támadó remekül teljesített a belgrádi csapatban, 27 meccsen 17 találatot jegyzett, így társgólkirályi címet nyert a 2023/24-es idényben.

A mértékadó Transfermakt becslése szerint Saldanha értéke 8 millió euró, amivel az OTP Bank Liga legértékesebb futballistája lesz a 6 millióra becsült Mohammed Abu Fanit megelőzve.

Egyébként a hárommillió eurós kivásárlási ár is rekord, hiszen NB I-es klub ennyit még sosem fizetett játékosért.

„A klub szempontjából ez egy jelentős nap, mert a legnagyobb értékű átigazolást vittük végbe, és nagyon bízunk benne, hogy ez egy sikeres transzfer lesz. Saldanha bizonyította, hogy nagyon gólerős, sokoldalú játékos. Teljesen más profilt képvisel, mint a két másik csatárunk. Tudjuk, hogy milyen nagy feladatok és milyen sok mérkőzés vár ránk, és az elvárások is magasak. Ezért szerettünk volna még a csatár posztra egy minőségi játékost igazolni. Úgy gondoljuk, hogy mind a kora, mind a játékstílusa, képességei alapján nagyon sokat tud a csapatnak segíteni a jövőben, hogy közösen elérjük a célunkat. Nagyon örülünk, hogy sikerült ezt az átigazolást végrehajtani, amire őszintén megmondva, a nyár elején még nem sok realitás volt” – mondta Saldanha igazolásáról az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás.