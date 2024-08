Rég nem látott menetelés után új bajnokot avattak Montreálban

Alekszej Popyrin az utóbbi idők egyik legvalószínűtlenebb ATP Masters 1000-es bajnoki címét szerezte.

Az ausztrál a montreali döntőben a világranglista 6. helyén álló Andrej Rubljovot 18 tenyeres nyerőt szórva győzte le és szerezte meg élete első ATP 1000-es címét.

Megszakította a washingtoni bajnok Sebastian Korda nyolcmeccses győzelmi sorozatát. A második fordulóban pedig a világranglista 14. helyén álló Ben Sheltont is legyőzte.

„Ez a világot jelenti számomra, az évek során beletett kemény munkámért, az áldozatokért” – mondta Popyrin, aki az első ausztrál Masters 1000-győztes azóta, hogy Lleyton Hewitt 21 évvel ezelőtt, 2003-ban Indian Wellsben győzni tudott.

„Nem csak én, hanem a családom, a barátnőm, a csapatom, mindenki körülöttem. Ők az egész életüket feláldozták értem, és hogy ezt megnyerhetem értük, az egyszerűen csodálatos.”

Masters 1000 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 has a nice ring to it 🏆@AlexeiPopyrin99 claims the biggest title of his career with a 6-2 6-4 victory over Rublev. ✨@OBNmontreal | #OBN24 pic.twitter.com/8j2g0xGCnc

— ATP Tour (@atptour) August 13, 2024