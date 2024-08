Red Bull, gól, összeveszés a szurkolókkal – pedig úgy volt, nem is játszik

Egy Tottenham elleni 1-1-es döntetlennel tért vissza egy évnyi hiátust követően a Leicester City a Premier League-be. A hazaiak gólját egy régi jó ismerős szerezte.

Pedig nagyon sokáig úgy nézett ki, keretben sem lesz a Leicester city klublegendája, Jamie Vardy. Az egykori angol válogatott támadó a felkészülési időszak javában sérült volt, ám látva szeretett klubja csatárgondjait, döntést hozott. A 37 éves támadó jelezte Steve Cooper mesternek, hogy bár csak 4 edzést tudott le, bevethető lesz.

És ha már úgy alakult, hogy pályán lehetett, a félidőben megivott egy doboz Red Bullt, majd szinte azonnal meg is szerezte karrierje 138. PL-gólját. Ami végül egy, értékes pontot ért az elitligába visszatérő Rókáknak. A 78. percben cserélték le, de mielőtt elhagyta volna a pályát, még a figyelem középpontjába került.

Két módon is. Amikor lefele sétált, a Spurs játékosát, Christian Romerót még elküldte melegebb éghajlatra. A Tottenham szurkolóknak pedig megmutatta, hogy amíg kedvenceik soha semmit nem nyertek, a Leicester a 2023-as kiesés ellenére is rendelkezik PL-arannyal.

Jamie Vardy reminded Spurs fans he’s got a Prem title and they haven’t 💀 pic.twitter.com/qObafitLtL

— B/R Football (@brfootball) August 19, 2024