A Real nemes gesztust tett az egész szezonra kidőlő játékosa felé

Dani Carvajal 2025 júniusáig szóló szerződését egy évvel meghosszabbította a klub.

A spanyol Európa-bajnok és hatszoros BL-győztes jobbhátvéd a Villarreal elleni mérkőzés végjátékában szenvedett súlyos térdsérülést.

Pár órával a találkozó vége után vált hivatalossá, amit elsőre is sejteni lehetett. Carvajal térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

A Királyi Gárda ezzel is megnyugtatva játékosát, és biztosítva nyugodt rehabilitációját már most előre hozta a tárgyalásokat és aláírták a kontraktust.

Dani Carvajal közösségi oldalán üzent új szerződése kapcsán.

🤍 Dani Carvajal: “I only have words of gratitude to Real Madrid and our president Florentino Pérez”.

“On a day like today, we announced the continuity until 2026, transmits what is the best club in the world in every way and how in the successes that we share fill us with… pic.twitter.com/RvhsT5WfCb

