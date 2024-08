Jön a szezon első nagy meccse: a Real Madrid az Atalanta ellen válhat csúcstartóvá

Ez lesz az ötvenedik Szuperkupa-mérkőzés, igaz az elsőt nem ismeri el az európai szövetség (UEFA), mert azt még nem az égisze alatt rendezték 1973-ban.

A Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid labdarúgócsapata szerdán az Európai Szuperkupát tekintve is egyedüli csúcstartóvá válhat, amennyiben legyőzi az Európa-ligában címvédő Atalantát a varsói mérkőzésen.

A 15 BL-sikerével rekorder spanyol együttes nyolc fellépéséből öt diadalával jelenleg holtversenyben áll az élen az AC Milannal és az FC Barcelonával. Ezzel szemben olasz riválisának ez lesz a debütálása a Szuperkupáért kiírt meccsen, így értelemszerűen először hódíthatja el a trófeát, melyet eddig 25 klub, köztük négy olasz kaparintott meg.

Mivel még sem a spanyol, sem az olasz bajnokság nem kezdődött el, így arról semmit sem lehet tudni, milyen formában van a két együttes. A holtszezonban a bergamóiak kulcsjátékosai közül csak az orosz Alekszej Mirancsuk távozott, de összességében erősödött a keret, mert olyan válogatott játékosok érkeztek, mint az olasz Nicolo Zaniolo, Mateo Retegui és a belga Charles De Ketelaere. A Real Madridnál sem volt nagy játékosmozgás, viszont a nyár legnagyobb igazolásaként megszerezték Kylian Mbappét. A találkozót a francia válogatottal világbajnok csatár várható bemutatkozása miatt kiemelten nagy érdeklődés övezi. A távozók között két rutinos futballista szerepel, ugyanis a német Toni Kroos visszavonult, míg az előző idényben csapatkapitány Nacho a szaúdi bajnokságba szerződött.

