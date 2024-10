Reagált a pletykákra a Real Sociedad kiválósága

Martín Zubimendit nemrég szóba hozták a Manchester City-vel. A 25 éves középpályás reagált a híresztelésekre.

Zubimendi a Real Sociedad saját nevelésű játékosaként 2019-ben debütált a felnőtt csapatban, amely színeiben eddig 153 La Liga-mérkőzésen nyolc gólt szerzett. A spanyol válogatottban tizenkétszer lépett pályára, meghatározó tagja volt az Eb-győztes csapatnak. A felfelé ívelő karrierjét látva, nem csoda, hogy hírbe hozták olyan sztárcsapattokkal, mint a Manchester City vagy éppen a Liverpool.

Martín Zubimendi azonban lehűtötte a pletykákat és egyértelműsítette szándékát a jövőjével kapcsolatban.

A baszk együttes nem kezdte jól az idényt, kilenc fordulót követően kilenc ponttal csupán a tizenötödik helyen áll a La Liga tabelláján.

🚨🔵 Martin Zubimendi plays down links with Man City move in January: “There are always rumours but so far I’ve always thought that the best solution for me is staying at Real Sociedad”.

“I’ve still a lot of things to give to this club, I still wanna grow and develop here”. pic.twitter.com/tnixI6z1RX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2024