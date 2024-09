Rapport nem vette észre, hogy már megy a meccse – mégis nyert a sakkolimpián

A legjobb magyar férfi és női csapat is győzött szombaton. Előbbi így továbbra is hibátlan, köszönhetően első táblásának, Rapport Richárdnak.

A magyar éltáblásról Rapport Richárdról a nyugalom szobrát is meg lehetett volna mintázni szombaton, hiszen olyannyira rezzenéstelenül várta a meccsét Daniele Vocaturo ellen, hogy nem vette észre, hogy megindították az óráját. Aztán persze feleszmélt és gyakorlatilag az első lépésig volt esélye az olasz riválisnak a magyar nagymester ellen, aki négy óra alatt győzött.

A nyílt versenyben a magyar együttes így Salvador és Peru és Ausztria legyőzése után 2,5-1,5-es sikert aratott Olaszország ellen. A férfi csapatban a honosított Szjugirov Szanan is győzött. A másik két táblán sötéttel Gledura Benjamin remizett, míg Lékó Péter ezúttal vereséget szenvedett. De a csapatdiadalt ez nem befolyásolta.

Az esélyesek közül az első helyen kiemelt Egyesült Államok 2,5-1,5-re maradt alul Ukrajnával, míg a címvédő Üzbegisztán 3-1-re Vietnammal szemben.

A magyar női csapat fölényesen győzött 3,5-0,5-re Dánia ellen.

A magyarok férfi és női B csapata egyaránt 3-1-re nyert Japán, illetve Portugália ellen, ugyanakkor az U25-ös együttesek közül a férfiak meglepetésre kikaptak Indonéziától, a nők pedig nem bírtak Wales legjobbjaival.

A nyílt szekcióban nyolc, a nőknél hét csapat maradt, amely a maximális nyolc pontot gyűjtötte be eddig. A kilencedikként kiemelt magyar férfi A válogatott is ott van az éllovasok közt, így még vasárnap is lejjebb rangsorolt riválissal találkozik majd.

Eredmények, 4. forduló:

férfiak: Magyarország-Olaszország 2,5-1,5

Rapport Richárd (2715 Élő-pont)-Daniele Vocaturo (2600) 1-0

Lorenzo Lodici (2556)-Lékó Péter (2666) 1-0

Szjugirov Szanan (2644)-Francesco Sonis (2554) 1-0

Sabino Brunello (2511)-Gledura Benjamin (2628) döntetlen

Magyarország B-Japán 3-1

Magyarország U25-Indonézia 1,5-2,5

nők:

Dánia-Magyarország 0,5-3,5

Sandra De Blecourt (2065)-Gaál Zsóka (2385) 0-1

Hoang Thanh Trang (2351)-Ellen Kakulidis (2048) 1-0

Esmat Susanne Guindy (2015)-Papp Petra (2259) döntetlen

Lázárné Vajda Szidónia (2283)-Sofie Bech Durrfeld (1937) 1-0

Portugália-Magyarország B 1-3

Magyarország U25-Wales 2-2