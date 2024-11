Raphinha-szabadrúgásgól, kihagyott Vinícius-tizenegyes: pontokat hullajtott Brazília

A Real Madrid támadója még a kipattanót is mellé rúgta.

A brazil labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott Venezuela ellen a dél-amerikai világbajnoki selejtezősorozatban 11. fordulójában péntek hajnalban. Dorival Júnior csapata a 43. percben Raphinha zseniális szabadrúgásgóljával előnybe került, majd a második félidőben Telasco Segovia találatával egyenlített Venezuela.

Raphinha gólja:

MINHA NOSSA SENHORA QUE GOLAÇO DE FALTA DO RAPHINHA PQP QUE ISSO! #VENxBRA pic.twitter.com/Ah9Ubz7N1X — TuitaWill III 🕺🏻🇧🇷🇺🇲 (@TuuitaWill) November 14, 2024

A 62. percben büntetőhöz jutott a Selecao, azonban Vinícius Júnior kihagyta a tizenegyest, majd a kipattanót is mellérúgta.

É complicado… Vinicius Júnior não está fazendo uma partida ruim! Mas essa cobrança de penalidade foi muito decepcionante até mesmo no rebote. Perdeu a chance de se consagrar.pic.twitter.com/dabZftmG5x — Resenha da Bola⚽📝 (@Resenhadb) November 14, 2024

Az utolsó perceket emberelőnyben fejezhette be Brazília, Alexander Gonzalezt kiállította a játékvezető. A brazil labdarúgó-válogatott így most már 11 vb-selejtezős meccséből hat alkalommal maradt nyeretlen és csupán öt győzelme van, de így is a tabella harmadik helyén áll.

A teljes meccs összefoglalója: