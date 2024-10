„Hol marad a tisztelet?” – kiakadt a Barcelona sztárja

Raphinha a Bayern München elleni szerdai kulcsfontosságú BL-derbi előtt válaszolt az újságírók kérdésére.

„Nem volt jó érzés látni, hogy az emberek feltöltik az internetre az én 11-es mezszámommal készített Williams szereléseket. Hol marad a tisztelet? Értem a viccet, de ez nem volt jó poén. Becsülnünk kell azokat a játékosokat, akik itt vannak a csapatnál” – emlékezett vissza a brazil.

🚨⚠️ Raphinha: “I saw people posting my 11 number shirt with Nico Williams’ name on social media… that was very disrespectful”.

“It was a joke, but in a very bad taste. We have to respect players who are here”. pic.twitter.com/iOBMbVxVu4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2024