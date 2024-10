Raphaël Varane visszatért a Como csapatához!

Raphaël Varane utolsó csapatánál, az olasz élvonalban szereplő Como vezetőségében kapott állást.

A Manchester United és a Real Madrid egykori kiválósága nyáron írt alá a Serie A-ba, majd debütálásán húsz perc sem telt el, amikor súlyos sérülést szenvedett. 2018 világbajnoka ezután döntött úgy, abbahagyja.

A sajnálatos eset óta Varane a Como a színfalak mögött már együtt dolgozott a csapat stábjával, most pedig hivatalosan is munkát kapott az olasz együttestől. Az új szerepkörben Osian Roberts fejlesztési vezetővel és Juliette Bolonnal, az edukációs program vezetőjével fog együttműködni.

Como 1907 is pleased to announce the appointment of Raphaël Varane as a board member.

Recently retired from professional football, @raphaelvarane will bring his experience and leadership to this new role, marking the next chapter of his career off the pitch.

