Ramos visszatért és győzelemmel debütált Monterreyben

80 percet játszott, és a szurkolókat is meglepte Sergio Ramos a kiváló formájával, annak ellenére, hogy hónapok óta nem lépett pályára.

Sergio Ramos visszatért a futballpályára. Ráadásul úgy tűnt, mint aki soha el sem hagyta volna azt, mikor a Monterrey külvárosában található BBVA Stadion egy történelmi pillanatnak adott otthont.

A camasi védő először viselte a Monterrey Rayados mezét hivatalos mérkőzésen. Az ő érkezése hatalmas várakozást keltett a csapat szurkolóiban, és Ramos nem okozott csalódást számukra. Tapasztalatával és vezetői képességeivel stabilitást adott a védelemnek, hozzájárulva új csapata kulcsfontosságú győzelméhez.

„Nagy segítség egy ilyen tekintélyes és legendás játékos, mint Sergio Ramos érkezése” — mondta Martín Demichelis, a Monterrey Rayados vezetőedzője.

Már a kezdő sípszótól látszott, hogy Ramos készen áll minden kétséget eloszlatni. Fegyelmezett játékával és folyamatos kommunikációjával 38 évesen is megmutatta, hogy minősége változatlan.

Gyorsan és hatékonyan alkalmazkodott, Monterrey irányította a mérkőzés ritmusát, Ramos pedig kulcsszerepet játszott a labdakihozatalokban és a védelem megszervezésében.

Alig 50 másodperc telt el a meccsből, amikor a legendás védő először ért labdába, és attól kezdve egyértelműen a védelem vezérévé vált. Sőt, támadásban is próbálkozott, ahogyan azt pályafutása során már számtalanszor tette. A 13. percben majdnem gólt szerzett, de lövése a kapufán csattant.

A Ramos és a kolumbiai John Stefan Medina alkotta védelem biztosította, hogy a csapat kapott gól nélkül hozza le az első félidőt. A vezetést Berterame szerezte meg a 23. percben, miután Oliver Torres – az Atlético Madrid és Sevilla korábbi játékosa – tökéletes passzal szolgálta ki. A 33. percben Torres maga is betalált egy jobblábas, keresztbe lőtt góllal, ezzel 2-0-ra módosítva az állást.

Después de un tiempo sin pisar la cancha, contento y emocionado con el debut y la victoria. El trabajo y la perseverancia siempre tienen su recompensa.

After some time away from the pitch, happy and excited with the debut and the win. Work and perseverance are always the key.… pic.twitter.com/lnuqXmGPu6

