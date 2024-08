Sterling azt ígéri, a legjobbat látják majd tőle és belőle

Újjászülethet és megtalálhatja régi jó formáját az angol támadó London piros felében? Korábban mikor Artetával dolgozott, pazar dolgokat vitt véghez.

Az Arsenal a nyári átigazolási időszak utolsó napján egy évre kölcsönvette a Chelsea-ben mellőzötté vállt támadót, Raheem Sterlinget. A 29 esztendős csatár így a Liverpool, a Manchester City és a londoni kékek után a negyedik PL-nagycsapatnál próbálhatja ki magát, amely valahol egyedülálló a Premier League-ben. Az angol válogatott futballista manchesteri éveiben remek kapcsolatot ápolt Mikel Artetával, ezt a spanyol tréner is szem előtt tartotta az átigazolása kapcsán.

Volt olyan szezonja, amelyben 53 gólban vállalt szerepet és ezzel abban az idényben Lionel Messi mögött a második leghatékonyabb játékos volt.

There was a time Raheem Sterling was battling with the likes of Messi, Lewandowski and Mbappe for most goal contributions in a season 😮‍💨

Proper baller 🔥 pic.twitter.com/HqclAapudA

— ESPN FC (@ESPNFC) August 30, 2024