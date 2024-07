Távozik a Barcelona edzője

Hiába hosszabbította meg szerződését pár hete, máris távozik Rafa Márquez.

Miután a Barcelona az előző szezon után leváltotta az első csapat edzőjét, Xavit, most a „B-csapatnak” is új tréner után kell kutatnia.

Az ESPN munkatársa, Moises Llorens és Fabrizio Romano szerint Rafa Marquez mindenben megállapodott a Mexikói labdarúgó-szövetséggel (FMF), és az El Tri másodedzője lesz.

🚨🇲🇽 Rafa Márquez will leave Barça job next week to accept the proposal from Mexican national team.

Márquez will become assistant for Aguirre until 2026 and then lead the national team.

Official green light expected soon, as @TUDNMEX has reported. pic.twitter.com/oNG3Z3UMGF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024