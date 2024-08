Hazai pályán is veretlen maradt, de nem bírt 9 ember ellen sem a Puskás a Fiorentina ellen

A Puskás Akadémia az idegenbeli 3-3 után odahaza 1-1-re végzett az előző két idényben döntős Fiorentinával, majd tizenegyespárbajban búcsúzott a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójában.

Jól kezdte a meccset a Puskás Akadémia, letámadásai többször is zavart okoztak a vendégvédelemben. A Konferencia-liga előző két kiírásának döntőse, a Fiorentina sok hibával játszott, emiatt elvétve jutott csak el a hazai kapu előterébe. Nagy iramú, lüktető volt a játék, amelyben rengeteg volt a párharc, a kisebb-nagyobb szabálytalanság. A felcsúti gárdának a szünet előtt több nagy lehetősége is volt a vezetés megszerzésére, egy alkalommal Jakov Puljic közeli lövését nagy bravúrral védte David de Gea.

A második játékrész elején ott folytatta a Puskás Akadémia, ahol az elsőben abbahagyta: előbb Wojciech Golla fejelt a jobb oldali kapufára, majd Jakub Plsek fejesét tolta a felső lécre a vendégek hálóőre. A hazai fölényre reagálva a firenzei tréner hármat is cserélt, de nem ennek volt köszönhető, hogy a Fiorentina megszerezte a vezetést, hanem Moise Kean egyéni akciójának és pontos lövésének. Hátrányban sem esett kétségbe a felcsúti csapat, ment előre becsülettel, miközben az olaszok magabiztosan védekeztek és érezhetően az idővel is játszottak. A hajrában mindent egy lapra feltéve támadott a Puskás Akadémia, aminek meg is lett az eredménye: a Lamin Colley lerántásért megítélt büntetőt Nagy Zsolt magabiztosan értékesítette, míg a szabálytalankodó védőt második sárga lappal kiállította a játékvezető.

David de Gea a hosszabbításban kifogott Nagy Zsoltékon

Jöhetett a hosszabbítás, amely nagy esélyt kínált a hazaiaknak, mivel a vendégek pár perc játék után tovább fogyatkoztak, Pietro Comuzzo is megkapta a második sárga utáni piros lapját. Nagy fölénybe került a Puskás Akadémia, ebben az időszakban De Gea bravúros védéseivel tartotta a lelket a firenzeiekben. A Fiorentina nyolc mezőnyjátékossal is megpróbált néha labdát tartani, többre azonban nem volt esélye. A ráadás legvégéig küzdött a győzelemért a Puskás Akadémia, de nem sikerült bevenni a vendégek kapuját.

A tizenegyespárbajban az olaszok mind az öt büntetőjüket értékesítették, míg a hazaiaknál Szolnoki Roland lövését De Gea kivédte.

Konferencia-liga, selejtező, 4. forduló, visszavágó:

Puskás Akadémia FC – Fiorentina (olasz) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-5

Gólszerzők: Nagy Zs. (90+7. – 11-esből), illetve Kean (59.)

Piros lap: Ranieri (90+4.), Comuzzo (96.)

Továbbjutott: a Fiorentina 4-4-es összesítéssel, tizenegyesekkel.