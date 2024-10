Profi teniszezőnek áll az MU és az Atlético Madrid korábbi klasszisa

Labdarúgó pályafutásának befejezése után profi teniszezőként is kipróbálja magát Diego Forlán.

A 45 éves volt csatár szülővárosában, Montevideóban indul november 11. és 17. között egy challenger-tornán – közölték a szervezők kedden. Az Internazinonale és az Atletico Madrid korábbi játékosa párosban, az argentin Federico Coria oldalán lép pályára, ugyanis szabadkártyát kaptak a tornára. Forlán gyerekkorában a foci mellett teniszezett is. Tizenhat éves korában hagyta abba a sportágat, hogy teljesen a focira tudjon koncentrálni. Döntése bejött, legjobb éveiben a világ egyik legjobb játékosa volt. Az uruguayi válogatottban 112-szer szerepelt és 36 gólt szerzett.

„Szeretem a kihívásokat, jó lesz megnézni, mit tudok külföldi vetélytársakkal szemben” – nyilatkozott Forlán, aki a Manchester Uniteddel többek között bajnokságot és FA Kupát nyert. A 45 esztendős sportoló jelenleg a szeniorok között versenyez, melynek kategóriájában a 112. helyen áll a világranglistán, eddig 11 győzelme és öt veresége van. A montevideói ATP Challenger tornát november 11. és 17. között rendezik Uruguayban, Forlán meccsein minden bizonnyal telt házzal majd.

Former Manchester United forward Diego Forlan will make his professional tennis debut at next month’s Uruguay Open 🇺🇾😮 pic.twitter.com/5ZaSDzLXwm

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 22, 2024