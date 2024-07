Komoly lépésre szánta el magát a Chelsea frissen kinevezett vezetőedzője

Enzo Maresca a Leicester Citytől érkezett az előző szezon végén közös megegyezéssel távozó Mauricio Pochettino helyére, és alig pár nappal munkába állása után fontos döntést hozott.

Az olasz szakember máris eldöntötte, melyik kapussal fog kezdődni a következő szezonban a Londoni Kékek kezdő tizenegye.

A Telegraph értesülése szerint Maresca a szezon második felében mellőzött Robert Sánchez mellett tette le a voksát, a tavasszal rendre jó teljesítményt nyújtó Đorđe Petrović kárára.

Enzo Maresca annak ellenére választotta a spanyol hálóőrt, hogy az köztudottan gyenge lábbal, a kapus labdaügyessége viszont az olasz, és a modern futball játékában elengedhetetlen.

A sajtóértesülés szerint azt várják Sáncheztől, hogy nagyszerű védései mellett a labdás készségeit is bizonyítani tudja majd.

Maresca szeretné, ha Edersonhoz hasonló kapusa lenne a Chelsea-nél, tehát a spanyolnak kulcsszerepe lehet majd a labdakihoztalokban, ehhez viszont sokkal bátrabbnak kell lennie.

A 26 éves kapus egyik utolsó húzása az volt Pochettinonál, amikor az Arsenal elleni agyonnyert hazai mérkőzésen 2-0-nál gólpasszt adott Declan Rice-nak.

