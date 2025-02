Eldőlt, mikor rendezik Szoboszlaiék bajnokiját

Az Aston Villa hiába próbálta elérni a Liverpool elleni bajnoki mérkőzésük márciusra tolását, a Premier League nem egyezett bele.

A találkozót eredetileg március 15-ére írták ki, de a Liverpool Ligakupa-döntőben való szereplése miatt előrehozták február 19-re.

A birminghamiek azért „lobbiztak” a márciusra halasztás mellett, mert abban a hónapban csak egyetlen bajnoki mérkőzést kellett volna játszaniuk, februárban viszont így 14 nap alatt 5 tétmeccs vár Emery csapatára.

Az Aston Villa szempontjából kedvezőtlen döntésnek köszönhetően ebben a sorozatban többek között a Chelsea-vel és a Liverpoollal is farkasszemet néz majd a gárda, amely a zsúfolt kéthetes időszakot pedig a Cardiff ellen zárja hazai pályán az FA-kupában.

Aston Villa’s request to move next week’s game vs Liverpool has been rejected by the Premier League — they will have five games in 14 days (Telegraph). pic.twitter.com/oEySqLdYsS

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) February 14, 2025