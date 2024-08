„Pótolhatatlan” – Ancelotti az egekig magasztalta játékosát

A Real Madrid a gól nélküli első félidő után a második játékrészben három gólt is berámolt, így könnyedén nyert a második fordulóban. A nagy arányú győzelemhez viszont kellett Fede Valverde bombagólja is.

A Királyi Gárda első győzelmét aratta a Spanyol elsőosztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában. Nem volt kifogástalan a teljesítmény, de ez is bőven elég volt a három ponthoz.

Carlo Ancelotti a mérkőzés után a sajtó több munkatársának is értékelt. A Diario AS a tájékoztató legfontosabb pontjaként azt emelte ki, milyen véleménnyel van az olasz a mérkőzés első gólját szerző Federico Valverdéről.

FEDE VALVERDE WHAT A GOAL! 🤯 pic.twitter.com/RD8ee5Ykdf — TC (@totalcristiano) August 25, 2024

Pótolhatatlan játékos. Toni Kroos a legjobb embert választotta mezutódjának – mondta a tréner.

Valverde a szezonban már a második gólját szerezte, miután az Atalanta elleni UEFA-szuperkupa fináléban is betalált. Érdekesség, hogy akkor is a mérkőzés első találata volt az övé.

Ancelotti az uruguayi mellett Endrick és Mbappé teljesítményét is kiemelte.

„Endrick nagyon jól nézett ki. Hatalmas potenciál van benne, ezt megmutatta a góljánál is” – tette hozzá.

„Mbappé nincs korlátozva. Nem mindig kilencesként fog játszani. Nagyszerűen mozog a pályán és ma is volt három vagy négy helyzete. Előbb utóbb be fog találni, ahogyan azt eddig is tette pályafutása során” – vélekedett Ancelotti, miután a francia támadó a bajnokságban még csak elhibázott lehetőségekig jutott.