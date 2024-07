Póta Georgina második mérkőzést elvesztette az olimpián

Póta Georgina egy bravúrgyőzelem után a legjobb 32 között búcsúzott női egyesben a párizsi olimpia asztalitenisz-tornáján.

A 39 éves, kétszeres Európa-bajnok magyar játékos szerdán a negyedik helyen kiemelt dél-koreai Sin Jubinnel találkozott, akitől öt játszmában kapott ki.

A 4-es asztalnál a Budaörs pingpongosa – aki a nyitófordulóban szombaton 1:3-ról fordított a német-kínai Shan Xiaona ellen – az első négy pontot gyakorlatilag odaajándékozta riválisának, ezután azonban zsinórban háromszor az övé volt a poén. A labdameneteket a dél-koreai próbálta meg irányítani, de sok hibával játszott, így 6-6-nál döntetlen lett az állás, 8-7-nél pedig először került előnybe Póta.

A magyar játékos 10-9-nél szettlabdához jutott, ellenfele pedig hosszút ütött, így Póta szerezte meg a vezetést.

A két játékost 63 pozíció választja el egymástól a világranglistán, az ötödik olimpiáján szereplő Pótát a 71., ázsiai riválisát a 8. helyen jegyzik a női asztaliteniszezők között, ez azonban nem látszódott az asztalnál. A második felvonást nagyon rövid labdamenetek jellemezték, Póta nem igazán találta riválisa szervájának ellenszerét, Sin így 10-7-nél szettlabdákhoz jutott, a másodikat pedig a magyar hosszú ütésének nyomán értékesítette, kiegyenlítve ezzel a párharcot.

A harmadik játszmában a dél-koreai mintha megtalálta volna a játékát, a védekezés és a támadás is „jobban állt neki”, így mindössze hat perc alatt behúzta a szettet.

A negyedik felvonás elején Sin két parádés egyenes tenyeressel lepte meg Pótát (3-0), Pink Márk szövetségi kapitány időt is kért, de így is csak 6-0-nál jött az első magyar pont, amiből már több nem is született ebben a játszmában.

Hasonlóképpen alakult az ötödik szett is, Póta könnyű pontokat adott riválisának, aki mellé még a szerencse is odaállt, necces ütése után már 5-0-t mutatott az eredményjelző. Innen szinte mindent bevállalt Póta, és fel is zárkózott 6-5-re, riválisa azonban 10-8-nál meccslabdákhoz jutott. Az elsőt Póta hárította, a dél-koreai kapitány időt kért, ezután pedig a magyar hosszú ütésével ért véget a találkozó.

női egyes, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Sin Jubin (dél-koreai, 4.)-Póta Georgina (39.) 4:1 (-9, 9, 4, 1, 9)