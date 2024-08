Edzője sem fogta vissza magát az eltiltott PL-játékos ügyében

Ange Postecoglou először szólalt meg Yves Bissouma ügyében. A Tottenham játékosa a napokban közzétett videójában drogozott.

A középpályás Snapchat-fiókján osztott meg egy felvételt vasárnap, amin jól látszik, ahogy egy lufiból szívja a tiltott gázt.

A nevetőgázt 2023-ban tiltották be az Egyesült Királyságban, miután a Konzervatív Párt a C-listás drogok közé sorolta be a dinitrogén-oxidot.

A Mali-válogatott játékos elnézést kért mindenkitől tettéért.

„Szeretnék bocsánatot kérni a videók miatt. Nem gondoltam át a cselekedeteimet. Tudom, hogy mennyire veszélyes, amit csináltam. Játékosként és sokak példaképeként felelősségteljesebben kell viselkednem – mondta Bissouma.

A felvételek nyilvánosságra hozása után a Spurs nem nyilatkozott rögtön az ügyben, de a klub szóvívője elmondta a ‘The Sun’-nak, hogy házon belül foglalkoznak az esettel.

A csapat vezetőedzője, Ange Postecoglou nyilatkozatából kiderült, a döntés megszületett: Bissoumát egy mérkőzésre eltiltják, így nem lesz ott a keretben a Leicester elleni bajnoki rajton.

