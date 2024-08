Pontot tettek a Horner-ügy végére

A Red Bull csapatfőnökével, Christian Hornerrel szembeni belső vizsgálat eredménye elleni fellebbezést elutasították.

Még az év elején a Red Bull egyik női alkalmazottja nem megfelelő viselkedéssel vádolta meg Hornert, ami a vádak kivizsgálásához vezetett.

Az ügyet egy külsős ügyvéd végezte, aki kihallgatta Hornert – nem sokkal később az 50 éves csapatfőnököt felmentették minden vétség alól.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

„Az év elején kivizsgáltak egy Christian Horner ellen benyújtott panaszt” – olvasható a Red Bull GmbH közleményében. „Ezt a panaszt a vállalat panaszkezelési eljárásán keresztül egy független KC (King’s Counsel) kinevezésével kezelték, aki elutasította a panaszt.”

„A panaszos élt a fellebbezési jogával, és a fellebbezést egy másik független KC végezte el. A fellebbezési eljárás minden szakasza lezárult, és a végeredmény az lett, hogy a fellebbezésnek nem adtak helyt. A KC következtetéseit a Red Bull elfogadta és magáévá tette. A belső eljárás lezárult” – áll a közleményben.

Red Bull statement says that the appeal lodged by the complainant in the case involving team principal Christian Horner is “not upheld”. Horner was accused by a female employee of sexual harassment and coercive, controlling behaviour, which he has always denied pic.twitter.com/janFGRMHFf

— Andrew Benson (@andrewbensonf1) August 8, 2024