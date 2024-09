Pont került az ügy végére: ennyit köteles fizetni a PSG Mbappénak

A francia labdarúgóliga arra kötelezte a Paris Saint-Germaint, hogy a világbajnok Kylian Mbappénak utalja át az eddig ki nem fizetett bérét, azaz 55 millió eurót.

A nyári szünetben a Bajnokok Ligája-címvédő Real Madridhoz igazolt csatár képviselői, valamint a PSG illetékesei szerdán tárgyaltak egymással Párizsban. Augusztus 20-án látott napvilágot, hogy Mbappé 55 millió eurót követel korábbi klubjától. Az összeg a világbajnok futballista áprilisi, májusi és júniusi fizetése, valamint a legutóbbi párizsi szerződésében szereplő „etikai bónusz” utolsó harmada.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The LFP legal committee has ruled that PSG must pay Kylian Mbappé €55m in unpaid salaries and bonuses.

