26 éve nem látott duplázást vitt véghez Pogacar a Tour de France-on

A májusban Giro d'Italiát nyert Tadej Pogacar 26 éve nem látott duplázást hajtott végre azzal, hogy győzött a vasárnap zárult 111. Tour de France-on, így egy éven belül diadalmaskodott a két háromhetes országúti kerékpáros körversenyen.

A Tour története során először nem Párizsban vagy annak környékén, hanem a Monaco és Nizza közötti 33,7 kilométeres egyéni időfutammal zárult. 1989 után volt újra egyenkénti indításos szám a Tour utolsó etapja.

A 650 méter szintemelkedést tartalmazó útvonalnak a Forma 1-ből ismert utcákról vágtak neki egyenként a bringások, a technikás, kanyargós útvonalon arra lehetett számítani, hogy az összetettmenők harcolnak majd az elsőségért. Az előző két kiírásban diadalmaskodó dán Jonas Vingegaard előtt 5 perc 14 másodperc, az első időfutamon diadalmaskodó belga Remco Evenepoel előtt bő nyolc perc volt a szlovén Pogacar előnye az időfutam előtt, így az összetett elején helycserékre nem lehetett számítani.

Az első időmérőponton, a 8,1 kilométer hosszú, 5,6 százalékos meredekségű emelkedő tetején Pogacaré volt a legjobb idő, Vingegaard hét, Evenepoel 26 másodperccel volt lemaradva tőle. A táv középső részén, amelyben egy rövid lejtmenet, majd egy meredek kaptató kapott helyet, nőttek a különbségek: Vingegaard hátránya 24, Evenepoelé 51 másodperc volt a sárga trikós mögött.

A lejtmenet utáni harmadik időmérőpontig Pogacar jelentősen növelte az előnyét, egy perc négy másodperccel vezetett Vingegaard és majdnem másfél perc Evenepoel előtt. A befutóig hátralevő sík részen már nem változott a sorrend: az utolsó métereken ünneplő Pogacar az utolsó három szakaszt megnyerte, a vasárnapi immár az idei hatodik, pályafutása 17. Tour-etapsikerét jelentette. Korábban egyazon francia körversenyen legalább hat etapot csak a francia Bernard Hinault (1979) és a brit Mark Cavendish (2009) tudott nyerni. Idén a Girón is hatszor ünnepelhetett, így 12 szakaszgyőzelmet aratott ebben az évben Grand Tour-viadalon.

A 2017-es Tour de Hongrie-n harmadik helyezett Pogacar a Giro után a Tourt is fölényesen nyerte meg idén. Ezt a bravúrt 26 éve, 1998-ban – születése évében – a legendás Marco Pantani tudta végrehajtani legutóbb, összességében pedig a nyolcadik kerékpáros Pogacar, akinek sikerült a dupla.

Az immár háromszoros Tour-győztes Pogacar mögött második az elmúlt két kiírásban győztes, az április eleji baszk körversenyen bukásban súlyos sérüléseket szenvedett dán Jonas Vingegaard, harmadik pedig a Tour-újonc, belga Remco Evenepoel lett, utóbbi a legjobb fiatalként megszerezte a fehér trikót.

A pontverseny zöld trikóját az eritreai Biniam Girmay, a hegyi pontverseny első helyezettjét illető pöttyös trikót az ecuadori Richard Carapaz érdemelte ki, utóbbi lett a Tour leginkább támadó szellemű bringása. A csapatversenyt úgy nyerte a Pogacarért dolgozó UAE, hogy a legjobb hat közé három versenyzőt adott összetettben.

