Pogacar újabb sikerével huszonhat éve nem látott bravúr kapujában

Az összetettben éllovas szlovén Tadej Pogacar ötödik hegyi befutós sikerét aratta a Tour de France-on, a 20. szakasz megnyerésével pedig egy lépésre került attól, hogy az idei Giro d'Italia után a francia országúti kerékpáros körversenyen is diadalmaskodjon.

A nizzai kikötőtől indult a mezőny, és már az első emelkedőn őrült tempót diktáltak, sokáig az esélyesek mintegy 25 fős csoportja tekert elöl.

Végül tízfős élboly alakult ki és több üldözőcsoport, az esélyesek sora szűk ötperces lemaradással haladt. Utóbbi élére már korán a harmadik helyen álló Remco Evenepoelért tekerő Soudal – Quick-Step állt.

A szökésben tekerő olimpiai bajnok Richard Carapaz biztossá tette elsőségét a hegyi pontversenyben, így a pöttyös trikó az övé lesz, amennyiben vasárnap célba ér Nizzában. Ezzel a 2022-es Vuelta a Espana után a francia háromhetesen is diadalmaskodik ebben a kategóriában az ecuadori hegyimenő.

A záró emelkedő megkezdésekor szűk három perc volt az ekkor már csak nyolcfős élcsoport előnye az esélyesek sorával szemben.

A hegy mindkét csoportot keményen rostálta, elöl tíz kilométerrel a cél előtt Carapaz és a spanyol Enric Mas tekert. Mindketten többször is támadást indítottak.

Eközben hátul hatan maradtak együtt. A bolyt Evenepoel két megindulása tépte szét, a második helyen álló Jonas Vingegaard és Pogacar tudott csak vele tartani. A második után közvetlenül a dán címvédő is robbantott, ezt pedig már csak a sárga trikós vette át.

Kettősük rohamtempóban közelített az élen haladó duóhoz – zömében Vingegaard vezetésével -, 2,5 kilométerrel a vége előtt utol is érte Carapazékat.

Mas korán leszakadt, Pogacar, Vingegaard és a 2019-es Giro d’Italián diadalmaskodó Carapaz tempóztak együtt. Utóbbi csak az utolsó kilométeren belül szakadt le, a kétfős sprintet pedig a hajráját 200 méterrel a cél előtt megindító Pogacar nyerte.

