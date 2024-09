Pogacar 100 kilométeres támadással koronázta meg az idényét, Valter a 27.

Tadej Pogacar száz kilométer feletti támadással diadalmaskodott a zürichi országúti kerékpáros világbajnokság férfi mezőnyversenyében, sikerével 37 éve nem látott bravúrt hajtott végre. Legjobb magyarként az olimpiai negyedik Valter Attila 27. lett, Dina Márton a 78. helyen ért célba.

Winterthurból az elmúlt borús napoknál jobb, tiszta időben vágott neki a 195 fős mezőny a 273,9 kilométer hosszú, 4470 méter szintemelkedésű távnak, hogy aztán hat és fél órás tekerés után befusson a zürichi Sechseläutenplatzon. Három magyar, az olimpiai negyedik Valter Attila mellett Dina Márton és Fetter Erik volt ott a rajtvonalon. A legnagyobb esélyesek közül a holland Mathieu van der Poel a címvédés reményében, a belga Remco Evenepoel pedig azért szállt harcba, hogy a párizsi olimpia után a zürichi vb-ről is begyűjtse az időfutam és a mezőnyverseny aranyát egyaránt.

A rajt előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a csütörtöki junior mezőnyversenyben bukott és pénteken elhunyt 18 esztendős Muriel Furrerre.

Fetter az elején többször próbálkozott a szökésbe kerüléssel, a végül eltempózó nyolc bringás között azonban nem volt magyar, míg már korán kiszállni kényszerült a korábbi kétszeres világbajnok francia Julian Alaphilippe bukás miatt. A három magyar résztvevő sokáig szépen helyezkedett, a záró száz kilométerhez közeledve Fetter már nem volt ott az egyre gyorsuló mezőnyben. Röviddel ezután váltott tempót a 2017-es Tour de Hongrie-n harmadik Pogacar, aki honfitársa, a magyar körversenyen 2015-ben szakaszt nyert Jan Tratnik segítségével felért az időközben 17 fősre nőtt szökevénycsoportra. Az üldözést a belgák vették át az egyperces lemaradásban lévő mezőnyben, ahol a magyar színeket már csak Valter képviselte. 79 kilométer volt hátra, mikor a szökevénycsoportból is továbbment Pogacar a francia Pavel Sivakovval, aki csapattársa az UAE-nél.

Az üldözőcsoportból Evenepoel és Van der Poel is próbálkozott megindulással, a boly szét is esett, a kisebb csoportok pedig sokáig nem tudták csökkenteni a távolságot Pogacarral szemben, akiről 51,7 kilométerrel a vége előtt leszakadt Sivakov. A záró 15 kilométerrel a vége előtt már csak 40 másodperc volt Pogacar előnye a hétfős üldözőboly előtt, ahonnan bár voltak megindulások, ennél közelebb nem tudtak jönni az elképesztő teljesítményt nyújtó szlovén klasszishoz.

Tadej Pogačar is World Champion 🤩🌈

Attacking with 100km to go, the Slovenian completes the triple crown of the Giro, Tour de France and Worlds in one season 👏#Zurich2024 pic.twitter.com/SkzXDXXNv9

— Eurosport (@eurosport) September 29, 2024