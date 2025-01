Pochettino a Messi-fiúkról: „Érdekes lenne, de az argentin vér erősebb”

Az esély adott rá, de feltehetően a valószínűsége jóval kevesebb az apjuk "öröksége" miatt.

Az amerikai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino egy interjúban beszélt arról a lehetőségről, hogy Lionel Messi fiai egy napon az Egyesült Államok színeiben játszanak. Az argentin klasszis három fia, Thiago (11), Mateo (8) és Ciro (5) jelenleg az Inter Miami akadémiáján nevelkedik, és az apjuk nyomdokaiba léphetnek. Messi gyermekei jogosultak lehetnének Argentína és Spanyolország képviseletére – előbbi szüleik származása, utóbbi pedig születési helyük révén. Ugyanakkor ha a nyolcszoros aranylabdás hosszabb ideig marad az USA-ban, a fiaik akár amerikai állampolgárságot is szerezhetnek.

„Beszélhetnénk róla. Az egyetlen gond, hogy valószínűleg túl öreg leszek, mire a gyerekek a felnőtt válogatottba kerülnek. De érdekes lenne – miért ne?”

Could Messi’s children play for America in the future?

Pochettino: Maybe I will be older, and if I think that they are Leo’s sons and have Argentine blood,, it won’t be easy to convince them. pic.twitter.com/GTuAvYP0KM

— Messi TV (@AmzoDealz78804) January 18, 2025