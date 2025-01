Pletyka-sarok – Nunez és Rashford is mozdulhat!?

A BBC naponta frissülő, átigazolási hírekkel és talán még inkább pletykákkal foglalkozó rovatából csemegéztünk, a szerkesztőségünk által legérdekesebbnek gondoltakat megemlítve.

• A Liverpool hajlandó elfogadni egy 50-60 millió font körüli ajánlatot 25 éves uruguayi csatáráért, Darwin Nunezért – adta hírül a Football Insider

• Az AC Milan a legújabb klub, amely fontolóra vette a Manchester United és az angol válogatott 27 éves támadója, Marcus Rashford kölcsönvételét, írta a Mail.

• A West Ham United csapatának januári átigazolási célpontjai között szerepel a Brighton 20 éves ír csatára, Evan Ferguson, a Wolves 28 éves dél-koreai támadója, Hwang Hee-chan, valamint a Middlesbrough 26 éves elefántcsontparti csatára, Emmanuel Latte Lath. (Telegraph)

Természetesen nem csupán ezen három hírtől hangos az európai sajtó:

• Rashford megszerzésén túl is aktív az AC Milan a hírpiacon. Az olasz klub ugyanis a Corriere della Sera forrásai alapján elajánlotta, hogy kölcsönveszi a Barcelona 26 éves spanyol támadóját, Dani Olmót, akit jelenleg a La Liga regisztrációs szabályai miatt nem tudnak nevezni a katalánok.

• A brazil csatár, Matheus Cunha (25) közel áll ahhoz, hogy új, jövedelmezőbb anyagi kondíciókat tartalmazó szerződést írjon alá a Wolves csapatával, annak ellenére, hogy az Arsenal is érdeklődést mutatott iránta. (Telegraph)

• Randal Kolo Muani távozhat a Paris Saint-Germain csapatától, még januárban. Az érdeklődők között találjuk az AC Milan, a Juventus, a Bayern München, az RB Leipzig, az Aston Villa és a Tottenham csapatát is. A PSG kapcsán arról is lehet olvasni, hogy Asensiótól is megválnának – vele kapcsolatban az Arsenalt emlegetik, mint lehetséges célpontot. (Ben Jacobs)

• A Chelsea középpályása, Cesare Casadei (21) megállapodott a Torino csapatával az átigazolásról, bár a két klub még nem jutott egyezségre a vételárat illetően. (Gianluca di Marzio)

• A Galatasaray „100%-osan” meg van győződve arról, hogy a 26 éves nigériai csatár, Victor Osimhen, aki a Napolitól szerepel náluk kölcsönben, nem hagyja el a török klubot januárban. (Florian Plettenberg)

• Ha már Napoli – az olasz klub leigazolta a Cagliari kapusát, Simone Scuffet-et. Az üzlet anyagi hátteréről egyelőre nincs hivatalos információ, mindenesetre másfél éves szerződéséből vásárolták ki déliek a kapust.