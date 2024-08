PL-be vágyó, nagy múltú klub igazolhatja le Sallait

A Freiburgban a szezon végén járna le a szerződése, ahol amúgy is kezd mellőzött lenni, időszerű lehet a váltás.

A jelenleg az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Leeds United érdeklődik Sallai Roland játékjogának megszerzése iránt. A patinás klub 9 millió eurót is hajlandó lenne fizetni a Freiburg magyar támadójáért, akinek szerződése jövő nyáron jár le a német csapatnál. Hivatalos ajánlatot még nem tett a Leeds Sallaiért, aki a hétvégén csupán 20 percet kapott a Bundesliga első fordulójában.

Meglehet, hogy a magyar válogatott csatár a francia bajnokságban köt ki, ugyanis onnan is vannak érdeklődői, de egyelőre az angol Championshipben szereplő együttesről lehet a legtöbbet olvasni és a The Athletic is erről írt.

🇭🇺 Leeds United now pushing hard with #SCFreiburg in order to make Roland #Sallai €9M deal to happen! The right winger’s keen on the move… More to follow. #mercato #EPL #SkyChampionship pic.twitter.com/kB0BrFHjnI

