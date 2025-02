Piróval dobálták meg a városi rivális szurkolóit a történelmi meccs végén

A meccset egy rövid ideig félbe is kellett szakítani biztonsági okok miatt.

Sporttörténelmi mérkőzést hozott a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray és a Fenerbahce derbije a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában. Ugyanis először fordult elő, hogy külföldi játékvezető dirigált a meccsen. A bíró az UEFA egyik legjobb szakembere, a szlovén Slavko Vincic volt, aki problémamentesen hozta le a találkozót, amely 0-0-s döntetlennel zárult. Igaz, a mérkőzés végén azért előkerültek a sárga lapok, összesen hetet mutatott fel Vincic, de ebből ötöt az utolsó tíz percben. A meccsen egyébiránt José Mourinho együttese járt közelebb a győzelem megszerzéséhez, 10 lövésből 1,53-as xG-t generáltak, míg a Galata egyetlen kaput eltaláló próbálkozással zárta a meccset. Ám ennek ellenére is veretlenül, hat pontos előnnyel vezetik a török Süper Liget.

A párharc vége felé a vendégszurkolók pirotechnikai eszközökkel dobálták meg a hazai drukkereket. A meccs ezen pillanatán átmenetileg félbe is kellett szakítani a találkozót, amelyen 30 ezer rendőr volt jelen. Tudniillik a Galatasaray és a Fenerbahce rivalizálása a török futball legnagyobb rangadója.

🧨😳 Fenerbahçe fans threw flares from the away end to the Galatasaray section. Game was interrupted for a moment due to this. (@AdemMetan) pic.twitter.com/D3xmjSAmEA

— EuroFoot (@eurofootcom) February 24, 2025