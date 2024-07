Pétervári-Molnár Bendegúz tudatosabban készült harmadik olimpiájára

Pétervári-Molnár Bendegúz elmondása szerint sokkal tudatosabban készült a párizsi olimpiára, mint a riói és a tokiói szereplésére.

A 31 éves evezős az MTI-nek kiemelte, hogy a rendkívüli hőség miatt lépett vissza a csütörtöktől vasárnapig rendezett szegedi országos bajnokságtól, amelyre csak egypárban nevezett. A verseny ugyanis túl közel van az olimpiához ahhoz, hogy hőgutát vagy napszúrást kockáztasson, ezért minden reggel hat óra körül edzett, de nem állt rajthoz a négynapos viadalon.

A Budapest Evezős Egyesület sportolója az utóbbi hetekben már a hagyományoknak megfelelően Horvátországban edzőtáborozott, és elmondása szerint nagyon jó ütemben haladt a felkészülése.

„Sokkal tudatosabb a felkészülésem, bár eddig sem rögtönzött volt, viszont most még jobban beleerősítettünk. Úgy gondolom, bejöttek azok a sebességes edzések, amelyeket az utóbbi fél évben Iztok Coppal bevezettünk. Kell idő, míg beépül a versenyzésbe is egy ilyen komoly változtatás, de szerintem az elmúlt nyolc hétben sokat fejlődtem ezen a téren” – mondta Pétervári-Molnár. Hozzátette, a mentális felkészülésben is kapott segítséget, mivel tavaly ősz óta sportpszichológussal dolgozik együtt.

A harmadik olimpiájára hangoló evezős felidézte, hogy a kvalifikáció utáni első pár nap volt a legrosszabb, mivel tudta, hogy lesz magyar induló az olimpián, de nem lehetett biztos benne, hogy ő kapja meg a lehetőséget.

Ezt követően az elnökség, valamint az edzői és a szakmai bizottság is mellette tette le a voksát, ez a bizalom pedig újabb löketet adhat neki Párizsra, ahol szeretne javítani eddigi ötkarikás teljesítményén – Rióban 14., Tokióban pedig 10. volt.

Pétervári-Molnár Bendegúz hétfőn (ma) már a francia főváros felé veszi az irányt, majd a szálláson egyből kipakol, mivel „ha rend van a szobájában, akkor rend van a lelkében is”, és délután már a pályát is tesztelné. A magyar evezőst elkíséri édesapja, Molnár Zoltán, aki egyben az edzője is, valamint a versenyzőként olimpiai bajnok szlovén Iztok Cop is a segítségére lesz.

A BEE versenyzője szombaton a férfi egypár előfutamaiban kezdi meg az olimpiai szereplést a Vaires-sur-Marne-i evezős pályán.