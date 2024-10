Pert nyert a Manchester City a Premier League-gel szemben

A Manchester City jelentős jogi győzelmet aratott a Premier League ellen az úgynevezett „Kapcsolt Felek Közötti Ügylet” (Associated Party Transaction - APT) kapcsán fennálló szabályokat illetően.

Ezeknek a célja, hogy megakadályozzák a klubokat abban, hogy tulajdonosaikhoz kapcsolódó vállalatokkal kössenek szponzori üzleteket, mesterségesen növelve kereskedelmi megállapodásaik értékét. A City júniusban indította el a jogi eljárást, azzal érvelve, hogy ezek a szabályok jogellenesek.

A bírói testület több fontos kérdésben a Manchester City javára döntött, és egyetértett abban, hogy az APT-rendszer bizonyos vonatkozásai valóban jogellenesek. A City jogi csapata állítólag hét kulcsfontosságú érvükben aratott győzelmet. A testület megállapította, hogy az APT egyes elemei nem felelnek meg a versenyjogi és közjogi követelményeknek, és a liga tévesen blokkolta a szponzori megállapodásokat.

