Pérez sorsdöntő megbeszélésén vett részt a Red Bull vezetőivel

Christian Horner nem nyilatkozott egyértelműen Pérez jövőjéről a szezon utáni megbeszélés előtt, amelyen a mexikói versenyző karrierje kerülhetett terítékre.

Pérez szereplése a csapatnál és a Forma–1-ben rendkívül bizonytalanná vált egy gyenge szezon után, amelyben az Emilia Romagna Nagydíj óta eltelt 17 futamon mindössze 48 pontot szerzett, miközben a Red Bull a konstruktőrök bajnokságában harmadik helyen zárt.

Pérez gyenge teljesítménye – az utolsó öt futamon mindössze két pontot szerzett (egy sprintből) – csökkenti annak esélyét, hogy 2025-ben Max Verstappen partnere maradjon. Ez veszélybe sodorja azt a két évre szóló szerződést is, amelyet a Kanadai Nagydíj előtt írt alá.

A csapat felső vezetése hétfőn tartott megbeszélést Pérezzel, miután véget ért a szezon. A gpblog értesülései szerint, a döntés bejelentésével megvárják Yuki Tsunoda keddi tesztjének befejezését a Red Bull színeiben.

Marko confirms meeting on Monday: “Then we will make a decision”:

— Helmut Marko revealed that Red Bull will hold a meeting on Monday to decide Sergio Perez’s future with the team, with final announcements expected after Yuki Tsunoda’s test on Tuesday.

“Yes, and in it, all the… pic.twitter.com/VEnlT9a4Nh

— This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) December 9, 2024