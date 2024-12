Percekkel a meccse előtt, rosszulléte miatt búcsúzott a vb-ről a dartsos

Sandro Eric Sosing, a 41 éves Fülöp-szigeteki játékos a bemelegítés során jelezte, valami nincs rendben.

Az első körben Ian White – Sandro Sosing mérkőzést rendeztek volna, azonban a bemelegítés közben a Fülöp-szigeteki dartsos mellkasi fájdalmakra panaszkodva orvost kért.

A helyszínen megvizsgálták a ‘The Bodyguard’ becenévre hallgató játékost, majd kórházba szállították további kivizsgálásra.

Mivel az eset szinte rögtön a bevonulás előtt történt, Ian White így játék nélkül jutott a második körbe, Sosingot pedig egészségügyi okok miatt „leléptették”.

