Pep Guardiola soha nem látott mélyponton

Immáron hivatalos, hogy a 2024/25-ös szezon a spanyol tréner edzői pályafutásának legrosszabb idénye.

Guardiola és csapata számára már a szezon eleje is hozott hullámvölgyeket, a Királyi Gárda elleni zakó azonban több szempontból is történelminek bizonyult.

Azzal, hogy a City szerdán alulmaradt a Bernabéuban, már a 13. vereségét szenvedte el a szezonban, ami negatív rekord. Ennyit az 54 éves szakembernek még egyetlen szezonjában sem kellett elviselnie edzőként.

A legyőzött hadvezér a mélypont ellenére reálisan értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón:

„Semmi sem tart örökké. Korábban hihetetlenül jók voltunk, de ez már egy másik időszak. Innentől kezdve lépésről lépésre kell újra felépíteni magunkat. 13 mérkőzés maradt a bajnokságban. Mindent meg kell tennünk, hogy az első négyben, vagy ötben végezzünk, hogy jövőre is indulhassunk a BL-ben” – mondta Guardiola, aki elismerte, a jobb csapat jutott tovább.

13 – Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI

— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025