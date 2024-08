Pep Guardiola magyarázatot követel De Bruyne-től

A belga középpályás kedd délután visszatért az Eb-t követő pihenőről, és többeket rögtön megdöbbentett.

Kevin De Bruyne és a belga válogatott a negyeddöntőben búcsúzott az Európa-bajnokságtól. A 33 éves középpályást a kontinenstorna alatt és után többször is szóba hozták a szaúdi csapatokkal, azonban úgy tűnik, hogy a fazonszabász marad a Manchester Citynél.

A belga több csapattársával egyidőben tért vissza a klubcsapathoz, De Bruyne fizimiskája a nyaralás alatt viszont komoly változtatáson esett át.

A tavaly combizomsérüléséből lábadozó középpályás a műtét utáni kényszerpihenő alatt megnövesztette a haját és hátra fésülte azt. Visszatérésekor pedig kontyba kötötte, akárcsak Haaland.

Az új hajviselet természetesen azonnal feltűnt csapattársaink és az edzőknek is, ahogy belépett az edzőközpontba.

Pep Guardiola azonnal kitért a viseletre:

🗣️ | Pep Guardiola: “You have to explain to me this hair [style]!” 🤣🩵 [via @ManCity] pic.twitter.com/FToI7AmNjn

— City Chief (@City_Chief) August 6, 2024