Pep Guardiola elárulta, kinek kell kapnia az Aranylabdát

A Manchester City trénere kicsit hazabeszélt, amikor saját játékosát nevezte meg az arra legérdemesebb futballistának.

A France Football október 28-án hirdeti ki az Aranylabda idei nyertesét. Minden focista arról álmodik, hogy egy napon övé lesz a hőn áhított díj. Hiába a rengeteg nagyszerű teljesítmény, mint minden évben, most is csak egy nyertes lehet.

A jelölteket szeptember 4-én hozzák nyilvánosságra, és megkezdődik a szavazás is, ahol az újságírók és a FIFA-hoz tartozó válogatottak szövetségi és csapatkapitányai voksolnak.

Guardiola úgy gondolja, hogy honfitársa, és játékosa, Rodri kell, hogy kapja az Aranylabdát.

„Nagyon örülnék, ha az egyik játékosunk nyerné. Sokat jelent nekik is, boldog lennék. Rodri is megérdemli, de persze vannak mások is. Az emberek majd szavaznak” – mondta Pep.

A 28 éves középpályás nagyszerű szezont zárt. A Cityvel bajnokságot, Spanyolországgal pedig Eb-t nyert, és talán még az azt megelőző idénytől is jobban játszott.

„Kiváló éve volt. Nagyon, nagyon jól játszott a Premier League-ben és az Európa-bajnokságon is. Évek óta kivételes formában futballozik” – tette hozzá Guardiola.

Úgy tűnik viszont, hogy hiába a spanyol kortesbeszéde, Rodrinak szinte esélye sincs az előzetes jóslatok alapján a díjra, hiszen a legtöbben Jude Bellinghamet vagy Vinícius Júniort várják a szavazás nyertesének.

2007 után lehet ismét brazil győztese az Aranylabdának, akkor Kakát választották az év labdarúgójának.