Pénteki sport: rajtol a Forma-1-es Magyar Nagydíj

Fókuszban a Hungaroring!

Július 19., péntek:

M4 Sport

13.30: Forma-1, Magyar Nagydíj, 1. szabadedzés

15.00: Forma-3, Magyar Nagydíj, időmérő edzés

16.00: Forma-2, Magyar Nagydíj, időmérő edzés

17.00: Forma-1, Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés

19.45: Kézilabda, női válogatott felkészülési mérkőzés, Stuttgart, Németország-Magyarország

Sport 1

11.00: Tenisz, WTA-torna, Budapest

21.00: Darts, World Matchplay, Blackpool, 7. nap

Sport 2

11.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, a 9-16. helyért

14.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, a 9-16. helyért

17.45: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, elődöntő

20.15: Kézilabda, férfi junior Európa-bajnokság, elődöntő

Eurosport 1

12.00: Kerékpár, Tour de France, 19. szakasz

20.30: Sportmászás, világkupa, férfi és női nehézségi mászás, döntő, Briancon

Eurosport 2

8.00 és 13.30: Sznúker, Sanghaj Masters, elődöntő

23.00: Golf, PGA Tour, Barracuda Championship

Match 4

12.00: Tenisz, ATP-torna

Arena 4

10.15 és 15.00: Superbike-vb, Most, SBK, 1. és 2. szabadedzés

14.00: Superbike-vb, Most, SSP300, superpole

16.00: Superbike-vb, Most, SSP, superpole