Példátlan bírói hiba miatt bukta a győzelmet Van Persie csapata

Robin van Persie, a Heerenveen vezetőedzője teljesen elkeseredett, miután a bírók tévesen engedték, hogy a Fortuna Sittard 12 játékossal lehessen a pályán a bajnoki során.

Az eset az 88. percben történt, amikor a Van Persie irányította Heerenveen 2-1-es előnnyel vezetett.

A Fortuna kettős cserét hajtott végre, Ryan Fosso és Jasper Dahlhaus érkezett Darijo Grujcic és Owen Johnson helyére. Azonban Dahlhaus nem hagyta el a pályát, és majdnem egy percet játszott 12 emberrel.

🇳🇱🤯 Scandal in the Netherlands: Heerenveen, coached by Van Persie, lost their victory at the end of the match because Fortuna had 12 players on the field!

The referee failed to notice that one of Fortuna's players didn't leave the pitch during a substitution, and with a numerical advantage, they scored the equalizer.

