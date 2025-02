Pazar visszatérés: Loris Karius egy év után védett ismét

Rögtön kapott gól nélkül zárt!

Loris Karius nevét sokan még mindig a 2018-as Bajnokok Ligája-döntő kapushibáival kötik össze, ám a német hálóőr az elmúlt hetekben megmutatta, hogy még mindig van helye az európai topfutballban. A 31 éves hálóőr két hónappal ezelőtt csatlakozott a német másodosztályban szereplő Schalke 04-hez, miután a nyáron lejárt a szerződése a Newcastle Unitednél, és klub nélkül maradt. Gyorsan beilleszkedett új csapatába, és rövid idő alatt a gelsenkircheniek első számú kapusává vált.

Karius eddigi legjobb teljesítményét a Preußen Münster elleni 1-0-s győzelem során nyújtotta, ahol kiváló védéseinek köszönhetően kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést, és három értékes pontot szerzett csapatának. Különösen a 89. percben volt ez igaz, amikor két nagy helyzetet is hárítani tudott. Teljesítménye annak függvényében is megsüvegelendő, hogy egy éve nem lépett pályára tétmeccsen, sőt, semmilyen mérkőzésen. Ám mindezek ellenére is remek találkozóval zárt.

A jelenlegi szezon végéig szóló szerződését egyelőre nem hosszabbították meg, ám ha továbbra is ilyen formában teljesít, könnyen lehet, hogy Schalke biztosítani akarja hosszabb távra is a szolgálatait.

