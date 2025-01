Patrick Kluivert lett az indonéz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

A cél egyértelmű: kvalifikálni a 2026-os világbajnokságra.

A hollandok legendás játékosát, Patrick Kluivertet nevezték ki az indonéz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. A helyi szövetség szerdai közlése szerint a 48 éves szakember 2027-ig kötelezte el magát, de a szerződés lehetőséget ad a folytatásra. Kluivert egyik segítője honfitársa, Denny Landzaat lesz, aki Pascal Jansen december 31-i távozásáig a Ferencváros másodedzője volt.

🚨 OFFICIAL: Barcelona and Ajax legend Patrick Kluivert is the new manager of Indonesia 🇮🇩🤝 pic.twitter.com/gI5ntvrOq0

