Párizs 2024 – Nadal és Serena Williams is szerephez jutott a nyitóünnepségen

Rafael Nadal és Serena Williams állt a középpontban az olimpiai üst meggyújtásakor Párizsban.

A világ szeme a Fények Városára szegeződött a 2024-es olimpia megnyitó ünnepsége miatt.

Mielőtt felszállt egy hajóra a Szajnán, ahol csatlakozott hozzá a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams. Továbbá velük volt még a kilencszeres aranyérmes Carl Lewis és az ötszörös aranyérmes Nadia Comaneci is.

From Centre Court to Centre Stage 💫

In a city that has been so special to him, all eyes are on you Rafa… what a moment ❤️

@RafaelNadal | @olympics pic.twitter.com/erAnKzpVP6

— ATP Tour (@atptour) July 26, 2024