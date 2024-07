Ekkor kezdődik Nadal és Djokovic utolsó tánca

Novak Djokovic hétfő délután Rafael Nadallal mérkőzik meg a párizsi olimpia legjobban várt összecsapásán.

A rekordot jelentő 60. összecsapásra Djokovic és Nadal között a Philippe-Chatrier programjának első mérkőzése után kerül sor, helyi idő szerint nem előbb, mint 13:30.

RAFA VS NOVAK: ✨CHAPTER 60✨

A historic match-up awaits at #Paris2024 between two giants of world sport! pic.twitter.com/0KSDeizvb4

— Tennis TV (@TennisTV) July 28, 2024