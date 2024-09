Egy évre eltiltották a Párizsban kokaint vásárló ezüstérmes olimpikont

Egyéves eltiltást kapott Tom Craig olimpiai ezüstérmes ausztrál gyeplabdázó, akit a párizsi játékokon kokain vásárlásáért tartóztattak le.

Australia’s Tom Craig has been banned from playing hockey for 12 months after being arrested on suspicion of buying cocaine during the Paris 2024 Olympics.

