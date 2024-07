Paris 2024 – a baklövések olimpiája?

Hivatalosan alig néhány napja tart csupán a Párizsban zajló 2024-es Nyári Olimpia, ám máris rengeteg olyan kellemetlen történésen vagyunk túl, amelyek szervezői-rendezői baklövésekből fakadtak.

Hisszük, hogy nem kell igazán sokat gondolkodni a legnagyobb port felkavaró, bizonyosan nem szándékos, ámde rengeteg vitát és óriási felháborodást kiváltó párizsi történésről. A megnyitó sok helyütt kiverte azt a bizonyos biztosítékot.

Olyan „művészi” lett, hogy az alkotókon túl jó eséllyel senki sem értette igazán.

Viszont aki támadási felületet bőséggel biztosított, mindenféle erőlködés nélkül bele lehetett kötni bizonyos elemeibe a megnyitóünnepségnek. Akadt olyan amerikai cég, aki azonnal visszavonta az olimpia idejére tervezett reklám-spotjait a képkockákat látva.

JUST IN: Telecommunications company C Spire has removed all advertising from the Olympics after they mocked Christianity in their opening ceremony.

C Spire is the sixth-largest wireless provider in the United States.

„We were shocked by the mockery of the Last Supper during the… pic.twitter.com/FHnivRD1z1

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2024